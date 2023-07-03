الأربعاء.. "اقتصادية النواب" تناقش تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء المقبل، قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتناقش اللجنة في اجتماع لها الخميس المقبل، قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.