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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الأربعاء.. "اقتصادية النواب" تناقش تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء المقبل، قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتناقش اللجنة في اجتماع لها الخميس المقبل، قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.

لجنة الشئون الاقتصادية رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون قانون الاستثمار مجلس الوزراء

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