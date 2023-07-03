ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شيخان عن "خارطة المستقبل": كانت صحوة وطن.. وأصبحنا نثق في الشباب أكثر بعدها

الشيخ عبدالله وفكري
الشيخ عبدالله وفكري

تحل الذكرى العاشرة ليوم 3 يوليو، اليوم، الذي أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي “خارطة المستقبل” وشكل مرحلة فاصلة في عمر الوطن، بعد استجابة القوات المسلحة لمطلب الشعب المصري بإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وبهذه المناسبة، رصدت “الدستور” حكاية الشيخ فكري، والشيخ عبدالله، الجيران الذين خرجوا معًا لمشاركة الملايين في تظاهرات 3 يوليو 2013.

قال فكري أحمد، 57 عاما، أحد سكان منطقة الجيزة، إنه لازال يتذكر الخراب الذي أحدثته جماعة الإخوان الإرهابية في الدولة، ما كان يسوق مصر إلى عصور الظلام، معقبا: “كانت صحوة وطن”.

تابع: أنه كان من المشاركين في ثورة 30 يونيو 2013، ويتذكر سعادته مع إعلان خارطة الطريق، مشيرًا أن الشعب المصري أعطى درسا للعالم كله، ليعلمه طريقة رفض الشعب، وانتفاضته لصد الحملات الممنهجة لتغيير هويته.

فيما قال عبدالله مرزوق، لـ" الدستور" إنه أخذ جاره العزيز فكري وتظاهروا في ميدان التحرير مع الشباب الذين هتفوا ضد تغير الهوية المصرية، مضيفًا أن ما حدث في 3 يوليو 2013، خلق بداخله ثقة كبيرة في الشباب، الذين ساهموا في كتابة التاريخ، وتصدوا لهذه الجماعة الإرهابية.

111
111
الثورة المصرية استدعت الجيزة الشعب المصر الشعب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي بسم الله الرحمن الرحيم يوليو 2013

مواد متعلقة

فى ذكرى خارطة المستقبل.. باعة جائلون بسوق الجيزة لـ"الدستور": "الحمد لله الذى أزاح الغمة"

إقبال متوسط على حديقة الأورمان فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

إقبال متوسط على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

كرنفالات شعبية وشماريخ فى ثانى أيام عيد الأضحى بالجيزة

الفوفوزيلا تخطف الأضواء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين

المصلون يلتقطون الصور التذكارية عقب صلاة العيد فى شبرا مصر

بحضور محافظ الجيزة.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى فى مسجد مصطفى محمود

المئات يؤدون صلاة العيد فى مسجد الخازندارة بشبرا مصر

الأكثر قراءة

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 50% مع استمرار الإفراج عن الأعلاف

لسرقتها.. شاب يبيع عشيقته لصديقه بفيديو جنسي

استعلام عن فاتورة تليفون أرضى لهذا الشهر

كيف يعيش المصريون في فرنسا بعد اشتعال الأحداث؟

اختل توازنه.. دفن عامل سقط من الطابق الرابع بأكتوبر

امتحان تجريبي استاتيكا لطلاب علمي رياضة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر فلسطينية: اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلى فى جنين

عملية جنين.. رئاسة فلسطين: سنوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل

الجامعة العربية تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى جنين