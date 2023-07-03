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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"المارونية": الشريعة الحقيقية تكتب في القلب

شيحان
شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول الاثنين السادس من زمن العنصرة، وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "إنّ شَريعةَ الرُّوحِ الَّذي يَهَبُ الحَياةَ في يسوعَ المسيح قد حَرَّرَتْكَ مِن شَريعَةِ الخَطيئَةِ والمَوت"  ... يقول القدّيس بولس أنّ شريعة موسى قد أُعطِيَت لتبرهن عن ضعفنا، "فما الشَّريعةُ إلاَّ سَبيلٌ إِلى مَعرِفَةِ الخَطيئَة" وليس فقط للبرهان إنّما لكي تزيد هذا الضّعف، ولكي تُجبرنا على التّفتيش عن الطّبيب: إذ "حَيثُ كَثُرَتِ الخَطيئَةُ فاضَتِ النِّعمَة" ... لماذا أذًا لم تعط الشّريعة الأولى "المَكْتوبَة بِإِصبَعِ الله" مساندة النّعمة اللاّزِمة تلك؟ لأنّها كُتِبت "في أَلواحٍ مِن حَجَر، لا في أَلواحٍ هي قُلوبٌ مِن لَحْم".

إنّ الرُّوح هو الذي يكتب، لا على الحجر إنّما في القلب. بهذا، تكون شريعة روح الحياة المكتوبة في القلب لا على الحجر؛ وشريعة روح الحياة التي هي بالرّب يسوع المسيح الذي به كان الفصح الحقّ" قد حرّرتكم من شريعة الخطيئة والموت. هل تريدون برهانًا عن الفرق الملموس والأكيد الّذي يميّز العهد القديم عن العهد الجديد؟... اسمعوا ما قاله الرّب بلسان النّبي إرميا: "ولكِنَّ هذا العَهدَ الَّذي أَقطَعُه مع بَيتِ إِسْرائيلَ بَعدَ تِلكَ الأَيَّام، يَقولُ الرَّبّ، هو أَنِّي أَجعَلُ شَريعَتي في بَواطِنِهم وأَكتُبُها على قُلوبِهم، وأَكونُ لَهم إِلهاً وهم يَكونونَ لي شَعباً". فإذا كانت شريعة الله مكتوبة على قلبك فإنّها لا تولّد الخوف كما حصل على جبل سيناء إنّما تفيض في نفسك عذوبة سرّية.

الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية الانبا جورج شيحان المطران جورج شيحان المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان المطران چورج شيحان

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