"أطباء بلا حدود": جميع الطرق المؤدية لجنين مغلقة أمام سيارات الإسعاف

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الإثنين، أن جميع الطرق المؤدية إلى مخيم جنين مغلقة بما في ذلك أمام سيارات الإسعاف، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت المنظمة إن تصريحات إسرائيل بأن البنية التحتية العسكرية هى فقط المستهدفة تتعارض بشكل صارخ مع ما نراه.

الجرافات الإسرائيلية دمرت الطرق المؤدية إلى مخيم جنين

وتابعت: الجرافات الإسرائيلية دمرت الطرق المؤدية إلى مخيم جنين، ما عرقل وصول الإسعاف إلى المرضى.

ونوهت المنظمة بأن وتيرة الغارات في جنين ازدادت، وهناك عشرات الإصابات بطلقات نارية.