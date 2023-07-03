وكيل "صحة أسيوط" يتابع الفرق الطبية لمبادرة "100 يوم صحة"

شن الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بمحافظة أسيوط، جولة مفاجئة على رأس فريق عمل ضم الدكتورة نهى عبد الله مدير إدارة الرعاية الأساسية مسئول المبادرات الرئاسية بأسيوط والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، وأحمد فرغلي مفتش مالي وإداري ومس فاتن مشرف تمريض بإدارة الرعاية الأساسية بالمديرية صباح اليوم لمتابعة عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، وتفقد الفرق الثابتة والمتحركة بنطاق إدارة الفتح الصحية وإدارة شرق أسيوط.



وأكد الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، أنه تم تفقد عمل الفرق الطبية بالمركز الطبي الحضري بالوليدية والوحدة الصحية بقرية بني مر والوحدة الصحية بقرية الأطاولة والوحدة الصحية بقرية المعصرة بالإضافة إلى متابعة فرق المبادرات بمركز شباب الفيما ودوار بقرية الأطاولة وإحدى نزل الفتيات والمسنات التابع للكنيسة بحي شرق أسيوط.



جرى التأكد من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، متابعاً مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.



ووجه بأهمية عمل الدعاية اللازمة بالمناطق المحيطة، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتي ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة اسيوط.



وأضاف "موسى"، أن مديرية الصحة بأسيوط بكافة إداراتها تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادرة ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة