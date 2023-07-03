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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش السودانى يفتح باب التطوع أمام الشباب لمواجهة تمرد "الدعم السريع"

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الإثنين، عن فتح الباب أمام الشباب للالتحاق بقوات الجيش لمواجهة التمرد الذي تقوم به قوات الدعم السريع.

وبحسب بيان للجيش السوداني عبر صفحته على موقع فيسبوك، قال إنه إنفاذًا لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة للشباب وكل من يستطيع مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية، تم توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين وعليهم التوجه لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية.

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واختتم الجيش بيانه قائلًا: "نصر من الله وفتح قريب، والخزي والعار لميليشيا التمرد والارتزاق".

وأعلن الجيش السوداني، أمس، عن إسقاط القوات المسلحة طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الدعم السريع المتمردة في منطقة بحري العسكرية.

كما أجرى الجيش عمليات تمشيط وتنظيف جيوب التمرد في أم درمان شارع الشنقيطي وسط هتافات الدعم والسند من الشعب السوداني بحسب بيان للجيش.
 

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