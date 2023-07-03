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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التنمية المحلية يعلن إنشاء مركز خدمات مصر فى المحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أن هناك جهودا كبيرة قامت بها الوزارة بشأن تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وإنشاء مركز خدمات مصر في جميع المحافظات على غرار ما تم إنشاؤه في محافظتى جنوب سيناء وأسوان بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار “آمنة” إلى أن ذلك يأتى فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير العمل الحكومي، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة، تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مركز خدمات مصر في جميع المحافظات، يشمل عدة أبعاد هي: البعد الخدمي من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين في كافة الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة، ورفع نسبة الرضا بين المواطنين، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، كما يتضمن البعد الاقتصادي، تحقيق سياسة الشمول المالي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، واستدامة عمل المشروع بدون أعباء إضافية بموازنة الدولة، ويشمل البعد الفني، تطوير وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمة.

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