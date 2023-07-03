المصريين الأحرار بالسويس يشهد احتفالية "حياة كريمة" لتأهيل وتجهيز المقبلات على الزواج

شارك حزب المصريين الأحرار بأمانة السويس الاحتفالية التى نظمتها مؤسسة "حياة كريمة" لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج في إطار مبادرة " يدوم الفرح" التي أقيمت بصالة ألعاب النصر للبترول بالسويس.

وشهد عادل فاضل عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار وأمين الحزب بمحافظة السويس ووفد مرافق له الحفل بناء على دعوة كريمة من مؤسسة حياة كريمة لحضور الفاعلية التى نظمتها المؤسسة بمحافظة السويس من خلال مسئولي و منسق المبادرة العقيد عادل طاهر مدير مكتب السويس لحياة كريمة و المهندس محمود عبد العزيز منسق عام المحافظة وايمان سلامة مسئول تنسيق وتنظيم الفاعلية، وذلك بحضور اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس و الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوى السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

تضمنت الفعالية تسليم جهاز ٥٠ عروس من المقبلات على الزواج لإدخال السرور على٥٠ أسرة والذي يضم (ثلاجة-غسالة- بوتاجاز- تليفزيون )

واعرب فاضل عن سعادته بهذه الاحتفالية موجها التحية والتقدير لمؤسسة حياة كريمة و وزارة التضامن و كل من شارك في هذه الأعمال الطيبة من أجل المواطنين البسطاء لتملئ الفرحة قلوبهم.