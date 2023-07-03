مدير مستشفى جنين: نعمل على تأمين وصول الكوادر الطبية وتأمين الإسعافات

قال الدكتور مصطفى حمارشة مدير مستشفى جنين، إنه يتم العمل على تأمين وصول الكوادر الطبية وتأمين الإسعافات، منوهًا إلى إصابة 50 جريحا و8 شهداء في مختلف مستشفيات المحافظة، وذلك اليوم الإثنين، بحسب نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

- أعداد كبيرة من الإصابات وحالات خطيرة وحرجة

وأضاف أن أعداد كبيرة من الإصابات وحالات خطيرة وحرجة جراء القصف الإسرائيلي، حيث أن المصابين غالبيتهم من الشباب بفئة عمرية 15 -25 عاما.

ولفت مدير مستشفى جنين، إلى أن سيارات الهلال الأحمر تواجه مضايقات، وإطلاق نار تحول دون وصولها إلى المصابين.

وأكد مدير مستشفى جنين، أنه تم توفير جزء كبير من الإمدادات اللوجستية للمصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية.