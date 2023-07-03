ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير مستشفى جنين: نعمل على تأمين وصول الكوادر الطبية وتأمين الإسعافات

جريدة الدستور

قال الدكتور مصطفى حمارشة مدير مستشفى جنين، إنه يتم العمل على تأمين وصول الكوادر الطبية وتأمين الإسعافات، منوهًا إلى إصابة 50 جريحا و8 شهداء في مختلف مستشفيات المحافظة، وذلك اليوم الإثنين، بحسب نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

- أعداد كبيرة من الإصابات وحالات خطيرة وحرجة

 

وأضاف أن أعداد كبيرة من الإصابات وحالات خطيرة وحرجة جراء القصف الإسرائيلي، حيث أن المصابين غالبيتهم من الشباب بفئة عمرية 15 -25 عاما.

ولفت مدير مستشفى جنين، إلى أن سيارات الهلال الأحمر تواجه مضايقات، وإطلاق نار تحول دون وصولها إلى المصابين.

وأكد مدير مستشفى جنين، أنه تم توفير جزء كبير من الإمدادات اللوجستية للمصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية.

مدير مستشفي جنين مستشفى جنين وصول الكوادر الطبية تأمين الإسعافات الكوادر الطبية تأمين وصول جنين

مواد متعلقة

مستشار رئيس فلسطين: إسرائيل أكبر تنظيم إرهابى يحظى بدعم من الأمم المتحدة

محمود الهباش: كل المقاومة مشروعة حتى ينتهى الاحتلال (فيديو)

"الزراعة": الأراضي المضافة للرقعة الزراعية مؤخرا تفوق ما تم خلال 60 سنة (فيديو)

الذكرى العاشرة لـ 3 يوليو.. مصر تحتفل بميلاد الجمهورية الجديدة (فيديو)

زكى القاضى: جماعة الإخوان كانت تعمل لمصلحتها فقط (فيديو)

إخصائى تغذية: المشى أفضل رياضة لخسارة الوزن ومناسب لجميع الأعمار (فيديو)

أستاذة أمراض جلدية: "الوردية" مرض هرمونى نتيجة التحسس من أشعة الشمس (فيديو)

"الأرصاد": ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بداية من اليوم الأحد

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل الواقعة... ضحية جديدة فى "حادث التجمع"

نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023 في مادة الكيمياء

لحظات الرعب الأخيرة.. ماذا واجه ركاب الغواصة تيتان قبل انفجارها؟

الشهوة المحرمة.. 24 ساعة تكشف كواليس مقتل عجوز الطالبية بيد شاب ليلة العيد

المئات يشيعون جنازة الفنان أحمد قنديل.. وأشرف زكى يحمل جثمانه

"اللى معاه فيديو يبعته".. مصادر بـ"التعليم" تكشف حقيقة تسريب "مدرس البحيرة" لامتحان الفيزياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سياسي فلسطيني لـ"الدستور": إسرائيل تصعد في جنين بشكل متقطع لتجنب ردود الفعل الدولية

رئيس الوزراء الفلسطينى: نتواصل مع الدول الشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلى على جنين

مفتى القدس يحذر من محاولة الاحتلال الإسرائيلى التدخل فى إدارة "الأقصى" وإغلاق أبوابه