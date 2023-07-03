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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"انزل واكشف واطمن".. "إكسترا نيوز" تستعرض خدمات مبادرة 100 يوم صحة

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول انطلاق مبادرة "100 يوم صحة" يوم 25 يونيو 2023، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة". 

 وأوضح التقرير أن المبادرة تهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان لكل المواطنين، سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.

- المبادرات الرئاسية أسهمت في تعزيز النظام الصحي

وذكر التقرير أن المبادرات الصحية الرئاسية التي تم تدشينها خلال السنوات القليلة الماضية أسهمت في تعزيز النظام الصحي، بعد سنوات طويلة عانى فيها المواطن المصري من الإهمال الصحي، وقد أسهمت تلك المبادرات أيضا فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن؛ بهدف خفض معدلات انتشارها والوفيات، مثل: الأمراض المعدية (أمراض التهاب الكبد الفيروسي والبلهارسيا والدرن)، والأمراض المزمنة غير السارية (القلب والسكر والفشل الكلوي)، واستكمالًا لمسيرة تحقيق رعاية صحية متكاملة لكل مواطن، تم تدشين مبادرة "100 يوم صحة".

وأوضح التقرير، أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر" والتي تستهدف 105 ملايين مواطن مصري في 27 محافظة، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعى، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

- المبادرة تضم 500 قافلة و5000 وحدة رعاية أساسية و700 مستشفى

وتضم المبادرة أكثر من 500 قافلة، و5000 وحدة رعاية أساسية، و700 مستشفى على مستوى الجمهورية؛ فستوجد المبادرة في: الأماكن الحيوية، والوحدات الصحية، والعيادات والقوافل المتنقلة. وتشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، علاوة على توفير 6 سيارات متنقلة لتقديم خدمة "الماموجرام"، وخدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتى للثدى، وتم كذلك توفير سيارة لتقديم خدمات الفحص بالرنين المغناطيسى، والتي تعد الأولى من نوعها في أفريقيا، و3 سيارات لتقديم خدمات الأشعة المقطعية، مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.

100 مليون صحة ئيس عبد الفتاح السيسي اكشف واطمن التهاب الكبد الفيروسي التطعيمات واللقاحات

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