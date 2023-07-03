كواليس لقاء التيك توكر الألمانى نويل روبنسون مع منى الشاذلى

في حلقة مميزة وخاصة تذاع يوم الأربعاء المقبل، يحل التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة CBC.

ويشتهر "نويل" بقصة شعره الغريبة، التي يعتمد عليها في رقصاته التي ينشرها عبر حسابه الشخصي، وزار عددًا كبيرًا من الدول حول العالم، ومن ضمنها دول عربية.

وكان نويل روبسون قد وصل إلى مصر منذ عدة أيام لقضاء إجازته، وشارك متابعيه عبر صفحته الرسمية على تيك توك فيديوهات يقوم فيها بتنفيذ رقصته الشهيرة في العديد من المناطق السياحية، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نويل روبنسون ويبلغ من العمر 26 عامًا، من أشهر نجوم التيك توك، فقد يتضمن حسابه على أكثر من 30 مليون متابع، بالإضافة إلى 3.8 مليون متابع على إنستجرام، وقد اشتهرت فيديوهاته بالرقص وقصة شعره الكيرلي الضخمة.

يذكر أن برنامج "معكم منى الشاذلي" يذاع أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء على شاشة قناة CBC.

وكانت الشركة المتحدة للإنتاج الفني والإعلامي استضافت نويل روبنسون في زيارة للمتحف الكبير.

نويل روبنسون مع منى الشاذلي

نويل روبنسون مع منى الشاذلي

نويل روبنسون مع منى الشاذلي

نويل روبنسون مع منى الشاذلي