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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حقيقة إلغاء درجات الأسئلة الصعبة فى امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

رد مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الأخبار المتداولة عبر بعض الجروبات وصفحات السوشيال ميديا، حول نتيجة تقرير اللجنة المشكلة من مجموعة خبراء لمراجعة وفحص امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2023، بإلغاء درجات بعض الأسئلة التي كان بها صعوبة داخل الامتحان.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن كل ما يثار حول إلغاء بعض جزئيات أسئلة الكيمياء بعد تبين صعوبتها أمر عارٍ تمامًا من الصحة.

ولفت إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص امتحان الكيمياء حتى الآن، وما زالت الكنترولات في انتظار تقرير لجنة الخبراء العشر المنوط بهم فحص الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به.

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