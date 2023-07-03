كيف ينجح قطاع الأعمال في تعظيم الاستفادة من محفظة أراضي شركاته؟

حدد د.حامد جميل، عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين، حزمة إجراءات لنجاح وزارة قطاع الأعمال العام بمصر في تعظيم الاستفادة من محفظة أراضي الشركات التابعة لها من خلال اتخاذ عدة إجراءات وتنفيذ استراتيجيات فعالة تمثلت فيما يلي :

أولاً: تهتم الوزارة بتقييم وإدارة محفظة أراضي الشركات التابعة لها بشكل فعال. يتم ذلك من خلال إجراء دراسات مستفيضة لتحديد القيمة الحقيقية للأراضي واستخداماتها المحتملة. كما يتم تحديث قوائم الممتلكات للتأكد من مراجعة الأصول وتحديثها بشكل دوري.

ثانياً: تعمل الوزارة على تحسين عملية تسويق الأراضي وجذب المستثمرين تتضمن هذه الجهود إطلاق حملات إعلانية وترويجية لتسليط الضوء على المزايا والفرص المتاحة. كما يتم توفير الدعم والمساعدة للمستثمرين الراغبين في شراء أو استئجار الأراضي، بما في ذلك تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير المعلومات اللازمة.

ثالثاً: تعمل الوزارة على تنمية وتطوير البنية التحتية للأراضي الصناعية والتجارية والخدمية يتضمن ذلك توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتحسين الطرق والمواصلات المحيطة. هذه الخطوة تجعل الأراضي أكثر جاذبية للمستثمرين وتدعم تطور الأعم

رابعاً: تشجع الوزارة على تنويع استخدامات الأراضي وتعزيز التنمية المستدامة بدلاً من الاعتماد على استخدامات محددة مثل الصناعة أو التجارة، تعمل الوزارة على تعظيم قيمة الأراضي من خلال تعزيز الاستخدامات المتعددة والمتكاملة. يُشجع على إنشاء مناطق صناعية متكاملة تشتمل على الصناعة والخدمات والتجارة والسكن، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق تنمية شاملة.

خامساً، تعتمد الوزارة على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات الخارجية لتعزيز استفادة محفظة الأراضي. من خلال جذب الشركات الأجنبية والمستثمرين الدوليين، يمكن الاستفادة من خبراتهم وتقنياتهم المتقدمة وتوفير فرص جديدة للتطوير والابتكار. تتعاون الوزارة مع الجهات المعنية لتسهيل الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة تجارية ملائمة ومشجعة.

أوضح أنه يمكن القول إن نجاح وزارة قطاع الأعمال العام في مصر في تعظيم الاستفادة من محفظة أراضي الشركات التابعة لها يعتمد على مجموعة من الإجراءات والاستراتيجيات المتكاملة. من خلال التقييم الفعال والتسويق المناسب وتطوير البنية التحتية وتنويع الاستخدامات والشراكات الاستراتيجية، يمكن تحقيق أقصى استفادة من الأراضي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.