بعد 10 سنوات من ثورة 30 يونيو.. جهود الدولة في قطاع الصحة (فيديو)

شهد قطاع الصحة طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم بين عامى 2014 إلى 2023، شملت جميع المجالات، سواء في البناء أو التطوير أو العلاج، وكانت فى مجملها، تسعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصرى وتحقيق رؤية "مصر 2023".

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" في هذا الصدد جهود الدولة في قطاع الصحة على النحو التالي:"

_عدد المشروعات التي شهدها القطاع منذ عام 2014 وحتى الآن بلغت 965 مشروعا، بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه.

_ 296 مشروع إنشاء جديد، بتكلفة 49,91 مليار جنيه.

_ 669 مشروع تطوير، بتكلفة 41,40 مليار جنيه.

_تطوير 5421 وحدة من وحدات الرعاية الأولية.

_ارتفاع عدد حضانات الأطفال لتصل إلي 3729 حضانة عام 2023.

_ارتفاع عدد مراكز الغسيل الكلوى لـ 396 مركزاً يضم12639 ماكينة.

_93 مشروع إنشاء وتجديد مستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحي.

_ارتفاع عدد المواطنين المؤمن عليهم إلي أكثر من 53 مليون مواطن.

_ ‘دراج أكثر من 15 مليون مواطن من فئات جديدة تحت مظلة التأمين.

_تطويلا الخدمات الصحية في سيناء ومدن القناة.

_رفغ كفاءة 204 سيارات إسعاف نمطية .

_إنشاء المقر الرئيسئ لهئية الإسعاف بمدينة 6 أكتوبر.

_مبادرة القضاء على فيروس سي .

_ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

_مبادرة دعم صحة المرأة المصرية.

_مبادرة فحص المقبلين على الزراج.