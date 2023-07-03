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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الأوقاف يشرح آلية توضيح صكوك الأضاحي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر لأهل الفضل من أبناء هذا الوطن الذين يثبتون يومًا بعد يوم أنه شعب أصيل، ورحيم، وأن روح التكافل من أخص صفاته، وعن شكره لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف ووزارة التموين، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الوطني الاحترافي المتميز، مؤكدًا أن التوزيع يتم بشفافية كاملة، ويصل إلى الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة.

وأكد وزير الأوقاف، خلال زيارته مجزر البساتين اليوم الاثنين، أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام من المشروعات المجتمعية بامتياز والتي تنفذها وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع بالتعاون مع عدد من الوزارات والبنوك، سواء مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة في عملية التجهيز والإعداد ، وكذلك وزارة التضامن والسادة المحافظين في عملية التوزيع.

وأوضح أن  التوزيع يتم  بالتنسيق مع الوزراء والمحافظين، من خلال لجان مشكلة في كل محافظة مكونة من وكيل وزارة الأوقاف ووكيل وزارة التضامن، والهدف هو الوصول الى المستحقين وفقًا لقواعد البيانات الرسمية المدققة لوزارة التضامن بعزة وكرامة، وأن التوزيع قد بدأ اليوم في محافظتي القاهرة والجيزة، وبداية من يوم الأحد القادم سينتظم التوزيع تقريبًا بواقع 10 طن لحوم يوميًّا، يستفيد منها نحو 10 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وهذا يتم عبر سيارات مجهزة ومعدة إعدادًا جيدًا بمشاركة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذا جزء من واجبنا في توفير الحماية المجتمعية.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذا هو العام الثامن على التوالي، وأن إجمالي من استفاد من المشروع إلى الآن بلغ أكثر من 7 ملايين ومئة ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، موضحا أن ما تم تحصيله في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام قد بلغ نحو 250 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ هذا المشروع، ومن المتوقع أن تصل إلى 270 مليون جنيه خلال الأيام القادمة بعد حصر جميع التوريدات بمعرفة البنوك.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ي مشروع صكوك الأضاحي الأضاحي مشروع صكوك الأضاحي

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