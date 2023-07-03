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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن تختتم أعمال النسخة الثالثة للبرنامج التدريبي المتقدم لبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

التدريب
التدريب

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية أعمال النسخة الثالثة للبرنامج التدريبي المتقدم لبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي إدارة مشروعات التمكين الاقتصادي.

شهد فعاليات البرنامج  الدكتور أحمد غفران مدير العمليات الميدانية لبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي والسيد بيير أميل مدير إدارة دعم القدرات للمجتمع المدني والسيد شريف خيري مدير التدريب من جمعية التطوير والتنمية بحضور قيادات العمل ببرنامج فرصة وجمعية التطوير والتنمية. 

وشارك بالبرنامج التدريبي على مدى أيام عمله قيادات العمل وممثلي جمعيات ومؤسسات أهلية من محافظات القاهرة ، القليوبية ، بني سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج.

وناقش البرنامج من خلال عدد من الخبراء المختصين الدليل الإجرائي لتدعيم وتطوير المقترحات والخطط المقدمة من هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على تمويل من برنامج "فرصة"  المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي بفاعلية وفق مناهج سلاسل القيمة والتمركزات الاقتصادية والتدريب المنتهي بالتوظيف، كذلك دراسات الجدوى والمكون المالي لدراسات الجدوى وبحوث السوق، كما يعمل  البرنامج على تدعيم المهارات الشخصية والقدرات  للعاملين ومهارات ربط الإنتاج باحتياجات السوق ، ومتابعة ، وتقييم المشروعات.
 
ويستهدف البرنامج التدريبي الموسع تأهيل 100 جمعية ومؤسسة أهلية فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية التطوير والتنمية، حيث تم الانتهاء من تدريب 21 جمعية من خلال المرحلتين الأولي والثانية.

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات المشتركة بهدف تأهيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ستقوم بتنفيذ برنامج فرصة بعد القيام بالتقييم المؤسسي لهم وتقديم برامج التدريب ورفع قدرات العاملين بها حتي تستطيع القيام بدورها في تنفيذ مشروعات برنامج فرصة علي الوجه الأمثل والذي يتوافق مع خطة البرنامج وأهدافه.

التمكين الاقتصادي البرنامج التدريبي التضامن الاجتماعي البرنامج التدريبي الموسع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجمعيات والمؤسسات

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