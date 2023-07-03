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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 174 ألفًا و674 طن قمح للشون والصوامع بالغربية

قمح
قمح

قال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إنه تم توريد نحو174 ألفًا و674 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الإثنين، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار "أبوهاشم"، في بيان، إلى أن عمليات استقبال وتسلم القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 193 ألف طن من محصول القمح.

توريد موانئ الف و674 قمح محصول الموسم الجديد

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