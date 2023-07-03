إصابة 3 إثر انقلاب "نصف نقل" أمام مدخل قرية رأس الحكمة بمطروح

أصيب، اليوم الإثنين، 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل أمام مدخل قرية رأس الحكمة، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم هاني علي عبد الرؤوف 28 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بفروة الرأس، عبد المنصف سالم عبد الرؤف 26 سنة مصاب بجرح قطعي بالذقن واشتباه كسر بالكتف الايمن وسحجات بالساعد الايمن، سيف عبد المالك عبد الرؤف 20 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالوجه".



وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين للمصابين تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض علي علي المختصة.