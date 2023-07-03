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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن تأييده بيان منظمة التعاون الإسلامى بشأن رفض الإساءة للقرآن الكريم

ارشيفية
ارشيفية

أعلن العراق، اليوم، عن تأييده بيان منظمة التعاون الإسلامي بشأن الإساءة للقرآن الكريم.

وقال وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إن العراق يؤيد ما جاء في بيان منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها لمناقشة أهمِّ المواقف المتوخّاة للمجموعة بشأن حادثةِ الإساءة للقرآن الكريم، التي وقعت في ستوكهولم مؤخراً.

وأشار البيان إلى أن موقفَ العراق جاء مُؤَسِّسَاً لنسقٍ جديد في التعاطي الدوليّ مع الظواهر الشنيعة التي تلحق بأتباع الدين الإسلاميّ ومقدساتهم حول العالم، إذ صار لِزاماً توحيد الخطاب بشأنها؛ حفاظاً على سلميّة التعايش الإنساني.

وأضاف أن الحكومة العراقية جددت موقفها بأهمية منح المواقف المُنَددةِ بهذه الظواهر مساحةً أوسع، للتصدّي ومنع المظاهِر الاستفزازيّة، التي تُنعِش بيئة التطرف وتفتح المجال لردود أفعالٍ لايمكنُ حصرها.

العراق الإساءة للقرآن الكريم منظمة التعاون الإسلامي وزارة الخارجية العراقية التعايش الإنساني

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