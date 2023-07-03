"حياة كريمة" بمطروح توزع الدفعة الأولى من لحوم الأضاحى على 1000 أسرة

وزّع متطوعو مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة مطروح لحوم الأضاحي على 1000 أسرة أكثر احتياجا كدفعة أولى، وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وقال عبدالرحمن الطباخ، منسق مؤسسة "حياة كريمة" بمطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، إنه تم استقبال الدفعة الأولى من لحوم الأضاحى "1000 كيلو"، وتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وأوضح عبدالرحمن الطباخ أنه تم وضع خطة للتوزيع على مستوى مدن محافظة مطروح، لتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع والتجمعات الصحراوية.

وأكد، في ختام حديثه لـ"الدستور"، أنه سيتم اليوم استقبال الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي وتوزيعها لإدخال البهجة والسرور على الأهالي الأكثر احتياجا احتفالا بعيد الأضحى المبارك.