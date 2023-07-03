أبوردينة: الشعب الفلسطينى سيظل صامدًا والحكومة الإسرائيلية هدفها تدمير المنطقة العربية

قال الدكتور نبيل أبوردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن إسرائيل عبارة عن مستعمرة أمريكية وتخرج دائمًا عن القانون الدولي، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، خاصة عقب التصعيد الذي تشهده مدينة جنين خلال الساعات الماضية.

وأضاف "أبوردينة"، خلال حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن الطريق الوحيد للأمن والسلام أن يكون للجميع، لكن الحكومة الإسرائيلية ليست متطرفة فحسب بل هدفها تدمير المنطقة العربية، وأنَّ كل ما يحدث في المنطقة بسبب إسرائيل وعدم الالتزام بالشرعية الدولية.

وأوضح متحدث الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني سيظل صامدًا على الأرض لأنه يمتلك من العزيمة والإرادة، وعلى إسرائيل أن تدفع ثمن أفعالها، والإدارة الأمريكية عليها أن تتحمل مسئوليتها تجاه الدعم المستمر قبل انفجار المنطقة التي تعيش حالة من الغليان، موضحًا أن مشكلات المنطقة العربية لن تحل إلا بعد إيجاد حلول للقضية الفلسطينية والقدس، وعلى المجتمع الدولي الخروج عن صمته المخجل والتحرك بشكل جدي لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها بحق شعبنا الفلسطيني.