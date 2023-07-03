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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات تخطت 16 مليونًا.. "البعبع" يصعد للمركز الثانى فى سباق أفلام عيد الأضحى

البعبع
البعبع

ارتفعت إيرادات فيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة، أمس الأحد، بشكل كبير، صعدت به إلى المركز الثاني في سباق أفلام عيد الأضحى.

إيرادات فيلم البعبع

وجمع فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة أمس 3 ملايين جنيه و128 ألفًا و77 جنيهًا؛ لتصل كل حصيلته بداية من يوم وقفة عيد الأضحى المبارك إلى 16 مليونًا و771 ألفًا و211 جنيهًا، وهي إيرادات مميزة للغاية، وبهذه الإيرادات يتفوق أمس على فيلم تاج للنجم تامر حسني.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن توتا، محمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبوالحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وينافس الفيلم في موسم عيد الأضحى مع عدة أفلام أخرى هي «بيت الروبي» لكريم عبدالعزيز وفيلم البعبع بطولة أمير كرارة وفيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم "البعبع" بعد غياب 3 سنوات كاملة، إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذي عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبدالعزيز.

البعبع إيرادات فيلم البعبع النجم أمير كرارة أمير كرارة فيلم البعبع

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