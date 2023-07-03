"روحت اعتذرله ضربنا".. ننشر أقوال الزوج فى "دهس سيدة وإصابة أبنائها" بالقاهرة الجديدة

أقر زوج سيدة لقيت مصرعها وإصابة أبنائها الثلاثة أمام نيابة القاهرة الجديدة بأن نجله حضر وأخبره بأنه قام بجرح إحدى السيارات الموجودة بمنطقة الباركنج أثناء لهوه بالاسكوتر الخاص به، فأصطحب أبناءه وزوجته وتوجه لمكان السيارة للاعتذار لصاحب السيارة ودفع التعويض المناسب عن أي خسارة تسبب فيها نجله.

وأضاف الزوج: "تفاجأت بأن صاحب السيارة يتشاجر معنا ويسبنا بأبشع الألفاظ محاولًا التعدي على أطفالي، فعلى الفور اصطحبت أبنائى وزوجتي متوجهين لمحل سكنها محاولا تهدئتهم من الذعر الذي تسبب فيه هذا الشخص، وبعد دقائق معدودة تفاجأت بسيارة مسرعة حاضرة من الخلف وقامت بدهسنا جميعا".

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس المتهم بدهس سيدة وإصابة أبنائها الثلاثة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين تصادم سيارة ملاكي بعائلة مكونة من أب وأم وطفليهما، مما أسفر عن مصرع الأم وتدعى بسمة علي حسنين وتعمل صيدلانية بمستشفى بسيون المركزي، وتوفيت بنزيف في المخ.

كما أصيب الأب ويدعى حمدان زكي، طبيب بيطري وأطفاله، ياسين حمدان زكي 11 سنة بكدمة أسفل العين، وابنته نور حمدان جرح قطعي في الفم، وعمرها 10 سنوات، وأحمد حمدان 7 سنوات كسر بالقدم اليسرى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.