"أبوه رفض يعترف به".. القصة الكاملة لقتل رضيع وإلقائه فى القمامة بالسلام

شهدت مدينة السلام بالقاهرة واقعة مأساوية عندما قررت أم التخلص من نجلها الرضيع خنقا وألقت به في صندوق القمامه لتنهشه الكلاب الضالة.

تلقي البلاغ

كانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بالعثور على جثة رضيع بأحد مقالب القمامة ويرتدي كامل ملابسه.

تحريات المباحث والقبض على المتهمة

وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمة وضبطها وأقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.



اعترافات المتهمة

واعترفت المتهمة بأن المجنى عليه حملت به سفاحًا بعد علاقة استمرت 5 أشهر جمعتها بوالده وفور علمه بحملها رفض الاعتراف به ورفض التواصل معها نهائيًا وحاولت التخلص منه وهو فى أحشائها لكنها فشلت.

وأضافت المتهمة: "فور ولادته حاولت التواصل مع والده وأهله مرات عديدة وفشلت فى إجباره على الاعتراف به، ولخوفها من أهلها قررت التخلص منه خنقا وإلقائه فى أحد مقالب القمامة البعيدة عن محل سكنها".

قرار النيابة

وقررت نيابة السلام، أمس الأحد، إحالة المتهمة بالتخلص من رضيعها خنقا وإلقائه بالقمامة في السلام لمحكمة الجنايات.

ذكر قرار الإحالة أن المتهمة "ع.م" أقرت بارتكابها جريمة التخلص من رضيعها خنقًا وإلقائه بالقمامة بعد رفض والده الاعتراف به وتسجيله باسمه.