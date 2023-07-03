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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد محجوب يكشف لـ"الشاهد" اسم سائقا اللورد اللذان اقتحما سجن وادى النطرون

خالد محجوب
خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن سائقا اللودر اللذان اقتحما سجن وادي النطرون، كانا عضوين بمجلس الشعب ببرلمان 2012، وهما صاحبي شركات مقاولات.

وأضاف “ محجوب"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السائقان من كوادر مدينة السادات وتم الاستعانة بهما؛ لإقامة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، والمخطط كان الإعاشة وتجهيز السيارات والأموال التي يصرفونها.

وأشار إلى أن سائقا اللودر هما السيد عياد، وإبراهيم حجاج، وشهد أحد أصحاب المطاعم أنه خرج كميات طعام كبيرة لهما، موضحًا أنهما أعضاء عن دائرة السادات.

الاستعانة بفنيين قبل اقتحام السجن

وتابع، أنه كان هناك فنيين لأنهم استخدموا لودرين أكان يعمل والآخر لا وتم إصلاحه ودخلوا بهماوهما من قادوا اللودرين وتسببوا في مقتل 14 سجينًا.

واستكمل:"انتهيتا في الحكم أنه تكشف أمامنا وردينا على الأقاويل إن المحكمة غير مختصة ومسيسة وليس لها حق تصدي ووفقا للمادة 11 بقانون الإجراءات والتي تتيح لمحكمة الاستناف والنقد أن تتصدا واستعنا بنص المادة 25 و 26 من قانون الإجراءات، والتي تنص على أن لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي عنها".

المستشار خالد محجوب سائقا اللودر سجن وادي النطرون مجلس الشعب شركات مقاولات برنامج الشاهد

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