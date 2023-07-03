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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تعتزم نشر 45 ألفا من قوات الأمن فى عموم البلاد

قوات الأمن الفرنسية
قوات الأمن الفرنسية

قررت السلطات الفرنسية نشر 45 ألفا من قوات الأمن في عموم البلاد مساء الأحد أيضا في ظل استمرار الاحتجاجات على مقتل الشاب "نائل" برصاص شرطي.

وينزل الشبان إلى الشوارع كل ليلة احتجاجا على مقتل نائل الثلاثاء الماضي في ضاحية نانتير غرب باريس.

وفي الاجتماع الأمني ​​الذي ترأسه بعد الظهر، قرر وزير الداخلية جيرالد دارمانان نشر 45 ألف من قوات الشرطة والدرك في جميع أنحاء البلاد مساء اليوم أيضا، حسبما نقلته الصحافة الفرنسية.

وكرر دارمانان تعليماته بصرامة خلال الاجتماع، وطالب بتنفيذ اعتقالات جديدة إن أمكن.

وفي الليلتين الماضيتين، حشدت السلطات الفرنسية 45 ألف شرطي ودركي لاحتواء الوضع في عموم البلاد.

وكان مكتب الادعاء العام الفرنسي أفاد بأن الشاب نائل كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما أوقفته دورية للشرطة.

وأظهر مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقتل الشاب. 

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