ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": رفضت طلب وكالتين لدول كبرى بأخذ نسخة من قضية اقتحام السجون

المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه رفض طلب أكبر وكالتين من أمريكا وبريطانيا للحصول على صورة رسمية من قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، وذلك لأنهما دون صفة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي لدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه استمع لشهادة وزير الداخلية محمود وجدي وقتها، وقال في شهادته إن "مكتب الخارجية في غزة أخطرهم إبان فترة توليه وزارة الداخلية بوجود سيارات تابعة للشرطة المصرية في غزة". 

الاتفاق مع جهات خارجية لتنفيذ العمليات واقتحام السجون

وتابع، أنه توصل إلى أن جهات مثل حركة حماس، وحزب الله، والجيش الإسلامي الفلسطيني، كان الاتفاق معهم لتنفيذ العمليات واقتحام السجون وتخريبها.

وأشار إلى أن الشيخ حسن نصر الله، خاطب الجيش المصري وطلب من الضباط الشرفاء بالإفراج عن أولادهم وهم جاءوا وأخرجوهم، مؤكدًا أن كل ما قيل أمام المحكمة كان صحيحًا.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز. 

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

المستشار خالد محجوب وكالتين قضية اقتحام السجون صورة رسمية شهادة وزير الداخلية حركة حماس حزب الله

مواد متعلقة

خالد محجوب لـ"الشاهد": الإخوان قالوا إني لا أصلح للنظر في قضية "اقتحام السجون"

خالد محجوب لـ"الشاهد": تلقيت تهديدات بالقتل بسبب قضية اقتحام السجون

خالد محجوب لـ"الشاهد": التحقيقات باقتحام السجون كانت تمتد لليل وكانوا يطفئون النور علينا

المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": "عكاشة" شهد على من دخلوا سيناء واقتحموا السجون

الأكثر قراءة

"هذا الأمر مكرر وسخيف ".. أول تعليق من كولر عقب التعادل السلبى أمام فيوتشر

خالد محجوب لـ"الشاهد": الإخوان استعانوا بتجار سلاح ومخدرات لترهيب القضاة

فرنسا تعتزم نشر 45 ألفا من قوات الأمن فى عموم البلاد

القاضى: السوق الروسية من أهم الأسواق الوافدة لمصر ونعمل على زيادة المعدلات منه

المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": رفضت طلب وكالتين لدول كبرى بأخذ نسخة من قضية اقتحام السجون

"جهاز أكتوبر الجديدة" يعلن تفاصيل خطته الاستثمارية لعام 2023-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة