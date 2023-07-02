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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جدة الشاب الفرنسى المقتول: أوقفوا العنف نريد تهدئة الأوضاع

الشاب الفرنسي
الشاب الفرنسي

ناشدت جدة الشاب الفرنسي الذي قُتل برصاص الشرطة وخرجت على إثره احتجاجات عنيفة في البلاد، مثيري الشغب بالتوقف، حيث واجهت البلاد سادس ليلة على التوالي من الاضطرابات.

قالت جدة ناهل البالغ من العمر 17 عامًا، والتي عُرفت باسم نادية فقط، في مقابلة هاتفية مع محطة الأخبار الفرنسية بي إف إم تي في، "لا تكسروا النوافذ والحافلات، ولا تعتدوا على المدارس نريد تهدئة الأوضاع".

وقالت إنها كانت غاضبة من الضابط الذي قتل حفيدها، ولكن ليس على الشرطة بشكل عام، وأعربت عن ثقتها في نظام العدالة، حيث تواجه فرنسا أسوأ اضطرابات اجتماعية منذ سنوات، بحسب اسوشيتد برس.

وبالرغم من الحديث عن تراجع حدة العنف، لكن مع اقتراب انتهاء ليلة جديدة على الأحداث في فرنسا، قال مكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانين إنه سيتم نشر 45 ألف شرطي مرة أخرى في الشوارع لمواجهة الغضب من التمييز ضد الأشخاص الذين تعود جذورهم إلى مستعمرات فرنسية سابقة، ويعيشون في أحياء منخفضة الدخل.

الفرنسي احتجاجات عنيفة الاضطرابات محطة الأخبار الفرنسية الشرطة الضابط

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