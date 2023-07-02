عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، اجتماعًا؛ للوقوف على مستجدات سير الأعمال في عدد من المشروعات التنموية والخدمية داخل المحافظة.

جاء ذلك في إطار خطة التطوير والتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في مختلف القطاعات، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، وهالة أبو العز رئيس حي الضواحي، وسكرتير حي المناخ، ومديري إدارات المشروعات والمساحة، وعدد من الأجهزة التنفيذية، ومسؤولي الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز حول نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال في المشروعات التنموية والخدمية في مختلف الأحياء والاستعدادات النهائية لافتتاح وتشغيل عدد من المشروعات في القطاعات المختلفة.

وأعلن محافظ بورسعيد البدء في تطوير المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، استكمالاً لما شهدته المنطقة من تطوير شامل خلال المرحلة الأولى بواسطة مؤسسة مشكاة نور حيث شمل التطوير رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب شبكة صرف صحى جديدة وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية، موجّهًا بالتنسيق بين الاجهزة المعنية و مؤسسة مشكاة نور، حتى يتم تفيذ عمل على أعلى مستوى مع وضع خطة زمنية لنهو كافة الاعمال في أقرب وقت ممكن.

كما ناقش اللواء عادل الغضبان الخطوات التنفيذية لتطوير المرحلة الثانية من شارع فلسطين والممشى السياحي، استكمالا للأعمال التي تمت بالمنطقة التي تضمنت تطوير سور وبوابات الممشى السياحي، وإقامة أماكن جلوس للمواطنين بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، ومسطحات خضراء والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مشددًا على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، لافتًا إلى أنه سيتم استكمال المشروع المطور بمنطقة شارع فلسطين والممشى السياحي الذي يمثل عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.