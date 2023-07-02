بالأماكن والمواعيد.. ننشر تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة بدمياط

أعلن د.السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، بالتنسيق مع د.وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط عن وجود حملة 100 يوم صحة بالاماكن التالية من الساعة ٣ - ٩ مساءً.

تتواجد المبادرة الاتنين ٢٠٢٣/٧/٣ مركز شباب مدينة دمياط الساحة، والثلاثاء٢٠٢٣/٧/٤ مركز شباب العباسية كفرسعد،والاربعاء٢٠٢٣/٧/٥ مركز شباب فارسكور/ فارسكور،والخميس ٢٠٢٣/٧/٦ مركز شباب كفر البطيخ/ كفرالبطيخ، والاحد ٢٠٢٣/٧/٩ مركزشباب السرو/الزرقا الاتنين٢٠٢٣/٧/١٠ مركز شباب دمياط الجديدة/دمياط الجديدة، إضافة لوجود الحملة ب٦٨ منشأة رعاية صحية أولية بالمحافظة.

و٣مواقع متنقلة تتمركز في دمياط شارع الجلاء صباحا وأمام مول الصياد مساءا ،و راس البر أمام مسجد الرحمة صباحا وشارع النيل مساءا ،ودمياط الجديدة:شارع الصعيدى

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات التوعية والتثقيف الصحى عن خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة، وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، الاعتلال الكلوي) وعمل التحاليل بالمجان ،وخدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا).

كما يتم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية عن صحة الأم وسوء التغذية والامراض المزمنة والرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية .

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ،ان هناك دعم مستمر للمنظومة الصحية بمحافظة دمياط في إطار رفع كفاءة سلسلة التبريد ومعداتها واستكمالا للدعم الذي حصل عليه القطاع الوقائي بمديرية الصحة بدمياط من وزارة الصحة والسكان.

تم دعم مديرية الشئون الصحية بدمياط سيارة تبريد ماركة تويتا موديل 2022 مكيفة بثلاجة تابعة لشركة ثيرموكينج العالمية لنقل الطعوم، وضمان الحفاظ عليها، وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، وذلك، أيضًا، بعد عدة أسابيع من دعم المراكز الطبية والوحدات الصحية بعدد (٣٥) ثلاجة مخصصة لحفظ الطعوم الروتينية.