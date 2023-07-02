وزارة العمل: فرص جديدة للشباب من المدرسين بإحدى المدارس الخاصة

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة للشباب فوق الـ20 سنة، وذلك بإحدى المدارس الخاصة بالقليوبية.

تتضمن فرص العمل المتاحة بالمدرسة، 5 مدرس لغة عربية، 5 مدرس لغة إنجليزية، 5 مدرس رياضيات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل عال.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر المدرسة في شبين القناطر، أول طريق طوخ، القليوبية، أو الاتصال على 01009899017.

كانت قد أكدت وزارة العمل مساهمتها مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة خلال الـ9 سنوات الأخيرة، من 13% عام 2014 إلى 7.1 % في عام 2023، وأنها تقوم بتوفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج، من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل 15 يومًا، وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضًا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنها وفي مجال التشغيل بالداخل تم تشغيل "ثلاثة ملايين واثنين وثلاثين ألفًا وخمسمائة وسبعة وستين" شابًا وفتاة، خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص، كما أعلنت الوزارة عن تشغيل "ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وأربعين ألفًا وواحد وخمسين عاملًا" في الخارج، وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي- "تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان يعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري".