إرادة جيل: الحوار الوطنى جاء نتيجة لاسترداد مصر فى 30 يونيو

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبح حالة بين كل الأحزاب السياسية والمفكرين وكل المشاركين من شباب ومرأة وذوي الهمم، وكان نتيجة طيبة لاسترداد مصر في 30 يونيو.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن 30 يونيو تحولت لـ بوصلة للمصريين، وعودة الأم لحضن أولادها، خاصة أننا عشنا أيامًا سوداء، فالنور جاء بعد فترة ظلام، مؤكدًا أن الرئيس السيسي تولى مسئولية مصر في ظروف صعبة وتحملها على مسئوليته.

وتابع، أن 30 يونيو كانت خطوة مميزة نتج بعدها تطوير للحياة السياسية والاجتماعية والحمد لله أن لدينا جيشًا يحمينا ورئيسًا قويًا وشرطة وهى نعم لا تقدر بثمن.

الحوار الوطني حالة تشغل كل المصريين

وأشار إلى أن الحوار الوطني حالة تشغل كل المصريين ونوجه الشكر لكل القائمين عليه وبدأ بتوازن محترم ووضع قواعد للتعامل وتثقفنا منه وتعلمنا أن نسمع الآخرين والمعارضة والموالاة، واهتمام الرئيس بالحوار ومخرجاته هو خير ضمانة لكل المشاركين فيه.