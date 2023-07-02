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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمة بالتخلص من رضيعها وإلقائه فى القمامة بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 قررت نيابة السلام، الأحد، إحالة المتهمة بالتخلص من رضيعها خنقا وإلقائه بالقمامة في السلام لمحكمة الجنايات.

ذكر قرار الإحالة أن المتهمة "ع.م" أقرت بارتكابها جريمة التخلص من رضيعها خنقًا وإلقائه بالقمامة بعد رفض والده الاعتراف به وتسجيله باسمه.

واعترفت المتهمة بأن المجنى عليها حملت به سفاحًا بعد علاقة استمرت 5 أشهر جمعتها بوالده وفور علمه بحملها رفض الاعتراف به ورفض التواصل معها نهائيًا وحاولت التخلص منه وهو فى أحشائها لكنها فشلت.

أضافت المتهمة: "فور ولادته حاولت التواصل مع والده وأهله مرات عديدة وفشلت فى إجباره على الاعتراف به، ولخوفها من أهلها قررت التخلص منه خنقا وإلقائه فى أحد مقالب القمامة البعيدة عن محل سكنها".

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بالعثور على جثة رضيع بأحد مقالب القمامة وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمة وضبطها وأقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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