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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"صحة الدقهلية" تواصل المتابعة الميدانية لأعمال مبادرة "100 يوم صحة"

صحة الدقهلية
صحة الدقهلية

أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الدكتور شريف مكين، أن فرق حملة "100 يوم صحة" الثابتة والمتنقلة تحظى بالمتابعة المستمرة، وتذليل أية معوقات لسير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها وتلافي السلبيات بشكل فوري.

وشدد وكيل الوزارة، بحسب بيان اليوم الأحد، على ضرورة التواجد المستمر وتكثيف المرور والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد جميع الأطقم الطبية في أماكن عملها ونشر فرق التوعية بالخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المقدمة والوصول بتلك الخدمات للأماكن غير المخدومة بالوحدات الصحية والعزب والنجوع ومدى توافر الأدوية والمستلزمات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا مع مديري الإدارات الصحية ومنسقي المبادرات الرئاسية في الإدارات الصحية ومسئولي طب الأسرة بالإدارات الصحية وقيادات المديرية وذلك لمتابعة أعمال مبادرة "100 يوم صحة"، بحضور الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، والدكتور أحمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية، والدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة أشواق السيد مدير إدارة الصيدلة، ورانيا عبد العال مدير مركز المعلومات، ومها الجمال مدير التفتيش المالي والإداري.

وأشار مكين إلى ضرورة متابعة تسجيل الحالات وانتشار الفرق المتنقلة في المناطق المزدحمة وأماكن التجمعات وتفعيل لجنة الدواء بالوحدات الصحية، موضحا أنه ستتم محاسبة المقصرين في حالة عدم التواجد في أماكن العمل أو التقصير في تقديم الخدمات الطبية أو التأخر في التسجيل.

وكان الدكتور شريف مكين، وكيل صحة الدقهلية، قد أجرى جولات ميدانية  لمتابعة فرق حملة 100 مليون صحة، وذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة والجولات الميدانية.

 

صحة الدقهلية المتابعة الميدانية 100 يوم صحة سير العمل الحلول المناسبة السلبيات

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