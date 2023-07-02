محافظ أسوان يتابع ميدانيًا خدمات مبادرة الرئيس "100 يوم صحة"

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية المجانية المختلفة ضمن جهود فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 يوم صحة" وذلك بإحدى نقاط تقديم خدمات المبادرة بميدان المحطة ضمن 59 نقطة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث تم إطلاق الفعاليات فى 25 يونيو الماضى ومن المقرر أن تستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وخلال جولته التفقدية استمع اللواء أشرف عطية للمواطنين المترددين على نقطة ميدان المحطة، ومدى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المختلفة لهم، حيث أشاد المواطنون بالمبادرات الرئاسية المتتالية التى يتم تنظيمها، وتستهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الأسرة والمجتمع.

رافق محافظ أسوان، خلال جولته، الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة، وأيضًا الدكتور محمود عبدالعزيز، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

وأكد المحافظ أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع، خاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة لأهلنا فى المناطق المحرومة النائية.

من جانبه، أوضح د.إيهاب حنفى أن المبادرة أسفرت عن تنفيذ زيارات للمنتفعات الحاصلات على وسيلة بالعيادات الثابتة والمتنقلة واستهدفت 2989 سيدة، بينما يصل إجمالى عدد المنتفعات بالوحدات الثابتة والمتنقلة 4449 سيدة، كما تم صرف عدد من وسائل تنظيم الأسرة بإجمالى 619 وسيلة وتم تطعيم 520 طفلًا وطفلة ضمن 9435 طفلًا وطفلة، وتم مناظرة 9955 طفل وطفلة.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بصحة المرأة "زيارة أولى" فقد تم تنفيذ 622 زيارة، و 1217 زيارة دورية، و137 للسمع، و5385 للأمراض المزمنة و137 للأم والجنين، و273 للمقبلين على الزواج، وتوازى مع ذلك المرور على 330 منشأة غذائية، وسحب 105 عينات أغذية، وكذا المرور على 7 محطات لمعالجة الصرف الصحى، و34 محطة لمياه الشرب، و5 حمامات سباحة، مع تحرير 166 محضر مخالفة وإعدام 2223 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى و1242 من المشروبات.

أشار إيهاب حنفى إلى أن الفعاليات تضم تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، والإعتلال الكلوى)، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتى للثدى، وفحص الثدى إكلينيكيا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، وفحص السكر وضغط الدم).

وأوضح أن مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج) وفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلًا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، ويتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.

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