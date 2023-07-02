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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخولى: الإخوان ارتدوا ثوب الرحمة واللطف وبعد توليهم الحكم ظهرت حقيقتهم

الدكتور طارق الخولي
الدكتور طارق الخولي

قال الدكتور طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب دائمًا تذكير الأجيال الصاعدة بما كانت عليه مصر قبل ثورة 30 يونيو، ولهذا الاحتفال بذكرى فرصة عظيمة للتذكير كل عام.

ذكرى 30 يونيو

وأكد الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه يجب أيضًا تذكر ما فعله شهداء الجيش والشرطة من أجل حماية الدولة المصرية من حكم الإخوان الغاشم، حيث بأرواح هؤلاء الرجال الأبطال تم حماية مصر من مخططات تلك الجماعة.

سياسة التكفير 

وأضاف، في حديثه، أن مصر أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية كانت أرضًا خصبة لنشوب الحروب والصراعات وانتشار الفتن، لأن هذه الجماعة كانت تسير وفق سياسة التكفير لكل من كان يخالفهم في الرأي، وهذا كان مؤشرًا قويًا إلى الحروب الداخلية القادمة.

حقيقة الإخوان

وأشار إلى أن جماعة الإخوان حرصت على ارتداء ثوب اللطف والرحمة والدين،  إضافة إلى ظهور نواياها الحقيقية في بيع أراضي الوطن وتشويه الهوية المصرية الوطنية.

طارق الخولي الحياة اليوم الحياة 30يونيو حقيقة الإخوان

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