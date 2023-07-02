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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"شكرًا يا ريس".. هدية السيسي لقاطني المناطق الحضارية الجديدة (فيديو)

هدية السيسي لقاطني
هدية السيسي لقاطني المناطق الحضارية

"ربنا يخللينا الريس ويباركلنا فيه.. وشكرًا ياريس"، كلمات الشكر والعرفات خرجت من قلب قاطني المناطق الحضارية الجديدة خلال توزيع وزارة الداخلية عبوات غذائية تحت رعاية الرئيس السيسى لتخفيف الأعباء لهم، إضافة إلى تجهيز أماكن لاستضافتهم والاحتفال بعيد الأضحى معهم.

ووجه المواطنون الشكر للرئيس السيسى ووزارة الداخلية على الجهود المبذولة معهم وتقديم المساعدات لهم فى جميع المناسبة لإدخال البهجة والسرور عليهم قائلين:"ربنا يخلينا الريس ويباركلنا فيه.. وشكرًا ياريس"، "شكرًا وزارة الداخلية.. شكرًا على مبادرة كلنا واحد".

نظمت الداخلية قوافل متنقلة لتوزيع مساعدات عينية على قاطني المناطق الحضارية الجديدة، بمناسبة عيد الأضحى تحت مظلة مبادرة كلنا واحد.

يأتى ذلك استمرارًا للدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس السيسى وضمن مبادرة كلنا واحد لدعم المناطق الحضارية الجديدة، فلم تكن مقتصرة على توفير أماكن سكنية جديدة، بل امتدت المظلة الحماية الاجتماعية وتقديم المساعدات لهم.

قاطنى المناطق الحضارية الجديدة وزارة الداخلية عبوات غذائية الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الأضحى

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