ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تزوج 4 مرات وعانى من الاكتئاب.. لمحات من حياة "أرنست همنجواي"

الكاتب إرنست همنجواي
الكاتب إرنست همنجواي

يحل اليوم 2 يوليو، ذكرى رحيل الكاتب والروائي إرنست همنجواي (1899-1961)، الذي اشتهر بأسلوبه الخيالي البسيط، المؤثر القوي على خيال كُتاب القرن العشرين، كما أن أسلوب حياته المغامر نالت إعجاب الأجيال اللاحقة.

وأنتج همنجواي معظم أعماله ما بين منتصف العشرينيات ومنتصف الخمسينيات من القرن الماضي، وفاز بجائزة نوبل في الأدب عام 1954، كما نشر سبع روايات وست مجموعات قصصية وكتابيين غير خياليين، وتم نشر ثلاث من رواياته وأربع مجموعات قصصية وثلاث كتب بعد وفاته، وتعتبر العديد من أعماله، من أشهر كلاسيكيات الأدب الأمريكي.

النشأة

نشأ همنجواي في إلينوي، في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد المدرسة الثانوية، غادر إلى الجبهة الإيطالية للتجنيد كسائق سيارة إسعاف في الحرب العالمية الأولى، وفي عام 1918، أصيب بجروح خطيرة وعاد إلى المنزل، وقد شكلت تجاربه في أيام الحرب، روايته وداعًا للسلاح عام 1929.

حياته الاجتماعية

تزوج همنجواي من هادلي ريتشاردسون، وهي زوجته الأولى من أربع زوجات، ثم انتقل الزوجان إلى باريس، حيث عمل كمراسل أجنبي، قبل أن تنشر روايته الأولى "الشمس تشرق أيضًا" في عام 1926.

بعد طلاقه من هادلي عام 1927، تزوج همنجواي من بولين فايفر، ثم انفصل عنها بعد عودته من الحرب الأهلية الإسبانية، حيث عمل كـ صحفيًا، وروي تجربته هناك في روايته "إلى من تقرع الأجراس" (1940).

وأصبحت مارثا جيلهورن زوجته الثالثة في عام 1940؛ ولكن انفصلا بعد أن التقى بماري ويلش في لندن خلال الحرب العالمية الثانية، وقت عملية إنزال نورماندي وتحرير باريس.

بعد وقت قصير من نشر روايته الشيخ والبحر (The Old Man and the Sea (1952، ذهب همنجواي في رحلة سفاري إلى إفريقيا، حيث كاد أن يُقتل في حادثة تحطم طائرتين متتاليتين تركته يعاني من الألم أو اعتلال صحته لبقية حياته. 

معاناة مع الاكتئاب

وفي عام 1954، نال جائزة نوبل في الأدب، حيث ذروة مسيرته الأدبية، ثم بدأ جسد وعقل همنجواي يخونه، وقد تعافى من إصابات قديمة مختلفة في كوبا، حيث عانى من الاكتئاب وتم علاجه من العديد من الحالات مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد، كما تقاعد بشكل دائم في ولاية أيداهو، وهناك واصل النضال مع تدهور صحته العقلية والبدنية.

وحرص همنجواي على الإقامة في مساكن دائمة في كي ويست، فلوريدا في الثلاثينيات، وفي كوبا في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وفي عام 1959، اشترى منزلاً في أيداهو، في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنهى حياته في منتصف عام 1961.

الاكتئاب الولايات المتحدة الامريكية جائزة نوبل في الأدب مجموعات قصصية ارنست همنجواى

الأكثر قراءة

إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد عودته من الحج

"أول مرة أقضي عيد بدون والدتي".. روايات طلاب الثانوية العامة في عيد الأضحى

شيخ الأزهر في 3 يوليو.. غلق الطريق أمام مزاعم الإخوان بأن مصر تحارب الإسلام

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية

التفاصيل الكاملة لقصة طلاق غادة عبدالرازق من هيثم زنيتا

الثلاثاء.. البنك المركزي يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب