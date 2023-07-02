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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا مفصلًا عن أوضاع المجتمع المصرى قبل ثورة 30 يونيو

30 يونيو
30 يونيو

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، تقريرًا مفصلًا عن أوضاع المجتمع المصري قبل ثورة 30 يونيو، وما أصبحت عليه بعد الثورة.

ما قبل 30 يونيو

وأعلن التقرير أن الاقتصاد المصري احتل مرتبة متأخرة في اقتصادات الشرق الأوسط، مؤكدا أنه كان هناك انخفاض في مصادر الإيرادات والنقد الأجنبي كالصادرات والاستثمارات.

وأضاف أن مصر بعد ثورة 30 يونيو أصبحت واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة.

وأشار إلى أن معدل النمو المستهدف بموازنة 2023ـ2024 يبلغ 4,1%، إضافة إلى  أن برنامج الإصلاح الاقتصادي دعم خطط الدولة في التنمية وتوفير فرص عمل.

مصر بعد 30 يونيو

وذكر أنه حدث ارتفاع في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 94% خلال الربع الأول 2022ـ2023، كما أن هناك توسعًا في المدن الصناعية الجديدة والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى أنه تم إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر وتشمل 27 محافظة.

وأوضح أن مصر تقدمت 9 مراكز في مؤشر اتفاقيات التجارة الإقليمية، كما تقدمت 4 مراكز في قيمة الصادرات على مستوى العالم.

اكسترا نيوز فضائية اكسترا نيوز ثورة 30يونيو تقرير 30يونيو

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