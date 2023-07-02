فرنسا: اعتقال 700 شخص بسبب الاحتجاجات وهجوم على منازل مسئولين

قامت الشرطة الفرنسية باعتقال ما لا يقل عن 700 شخص خلال الليلة الخامسة من أعمال الشغب في فرنسا.

وقالت السلطات، إن حجم وشدة العنف للمحتجين على خلفية مقتل مراهق يتضاءل، بالرغم من أن أمس شهدت باريس هجومًا على منزل رئيس بلدية محلي، بحسب الجارديان.

مع نشر التعزيزات الأمنية يوم السبت لإشعال النيران في المدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ليون ومرسيليا وجرينوبل، قام المتظاهرون- ومعظمهم من القصر- مرة أخرى بإحراق السيارات ونهب المتاجر وتدمير البنية التحتية واشتبكوا مع الشرطة.

قال قصر الإليزيه إن الرئيس ماكرون سيلتقي مساء الأحد بوزراء رفيعي المستوى لمناقشة الوضع، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن 719 حالة اعتقال خلال الليل، مقارنة بـ1300 ليلة الجمعة.

في أخطر حادث، صدم مثيرو الشغب سيارة في منزل فينسينت جانبرون، عمدة لاهاي ليه روز، على بعد تسعة أميال (15 كيلومترًا) جنوب باريس، في حوالي الساعة 1.30 صباحًا قبل إشعال النار فيها. أصيبت زوجة رئيس البلدية، التي كانت تعمل حتى وقت متأخر في دار البلدية، وأحد طفليه أثناء فرارهم.