خطة البنك الدولى لمواجهة أزمة الأمن الغذائى العالمية

البنك الدولي يعتبر الأمن الغذائي واحدًا من أولوياته، لذلك عمل على تطوير خطته لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمية، وتتضمن هذه الخطة عدة إجراءات وسياسات لتحقيق الهدف الرئيسي، وهو ضمان توافر الغذاء بكميات كافية وبأسعار معقولة للجميع.

ويستعرض "الدستور" في التقرير التالي خطة البنك الدولي لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمية.

تهدف خطة البنك الدولي إلى زيادة إنتاجية القطاع الزراعي في الدول النامية من خلال توفير التمويل والتقنيات والمعرفة اللازمة لتطوير الزراعة المستدامة وزيادة عائدات المزارعين، ويسعى لتعزيز إدارة الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية والغابات والمراعي، بالإضافة إلى تطوير تقنيات الري الذكية والزراعة المستدامة وحماية البيئة الطبيعية من التدهور.

ويدعم البنك الدولي الانتقال من الزراعة التقليدية إلى زراعة محسنة وأكثر استدامة من خلال توفير التمويل والمساعدة التقنية للمزارعين والمشاريع الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين المنتجين والمصنعين والموزعين والمستهلكين في سلاسل الإمداد الغذائي، بهدف زيادة كفاءة الإنتاج والتوزيع وتقليل الهدر الغذائي.

كما يعمل البنك الدولي على توفير الدعم المالي والفني للفقراء والمجتمعات الأكثر ضعفًا من أجل تحسين وصولهم إلى الغذاء الآمن والمغذي، ودعم البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال الزراعة والغذاء، بهدف تطوير تقنيات جديدة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة الغذاء، بالإضافة إلى تشجيع التجارة الزراعية العادلة والمنصفة، من خلال تعزيز الاندماج الاقتصادي للدول النامية وتقوية القدرات التجارية وتحسين قدرتها على المنافسة في السوق العالمية.

ويسعى لتوعية المجتمعات بأهمية التغذية السليمة وتوفير المعرفة والتثقيف حول القضايا الغذائية والتغذوية، من خلال حملات توعية وبرامج تثقيفية للمزارعين والمستهلكين، فضلاً عن تعزيز الشمول المالي للمزارعين والعاملين في قطاع الزراعة، من خلال توفير خدمات مالية، مثل القروض والتأمين والمدفوعات الإلكترونية، لتعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل وتقديم الحماية المالية لهؤلاء الفئات.

كما يعمل البنك الدولي على تعزيز التعاون الدولي والشراكات مع الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية، لتنسيق الجهود وتبادل المعرفة والتكنولوجيا لمواجهة الأمن الغذائي العالمي.