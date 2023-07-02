حبس المتهمين بسرقة مبلغ مالى من شقة سكنية بمنطقة الساحل

قررت نيابة الساحل اليوم الأحد، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لسرقتهما مبلغا ماليا من داخل شقة سكنية بأسلوب "كسر الباب" منطقة الساحل.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخصين" وبحوزتهما "مبلغ مالي"، عقب قيامها بسرقة بعض المتعلقات من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جهاز "لاب توب" بمسكن أحدهما وأضافا بقيامهما بالتصرف في باقي المسروقات بالبيع، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.