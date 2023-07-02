"أوسوريو" يركز على الجانب الفني وركلات الترجيح قبل مواجهة المقاولون العرب

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الأحد استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في كأس مصر.

وشهدت الجلسة حديث مطول مع اللاعبين من جانب كارلورس أوسوريو بشأن مباراة المقاولون العرب المقبلة، وشدد على أهمية اللقاء بالنسبة للفريق.

وتحدث المدير الفني للزمالك مع اللاعبين عن ضرورة الاستمرار في الظهور بنفس المستوى الذي ظهر عليه الفريق في المباراة السابقة، ومواصلة تنفيذ الطرق التدريبية الجديدة لهم.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على التدريبات الفنية في مران اليوم الأحد استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة كأس مصر.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات الركض بالكرة والتحرك السريع بالإضافة إلى نقل الكرة من لمسة واحدة بين اللاعبين في المساحات الضيقة.

وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق على متابعة تحركات اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز خلال تنفيذ التمريرات والجوانب الفنية.

الزمالك يستعد للمقاولون العرب بركلات الترجيح

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فقرة تدريبية خاصة بركلات الجزاء الترجيحية خلال مران اليوم الأحد استعدادا للقاء المقاولون العرب في كأس مصر.

ومنح الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق تعليمات بتنفيذ عدد من اللاعبين لركلات الترجيح عقب التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في مران اليوم.

يأتي قرار المدير الفني بالتدريب على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها في مباراة المقاولون العرب المقبلة في الكأس في حال التعادل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.