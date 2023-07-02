ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فى ذكرى ثورة 30 يونيو.. إنجازات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد إنجازات مبادرة "حياة كريمة" بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

إنجازات مبادرة "حياة كريمة"

- انطلقت المبادرة في 2019 وغطت مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية.

- عام 2022، بلغ عدد مجمعات الخدمات الحكومية 333 مجمعًا على مستوى مصر.

- بلغ عدد مجمعات الخدمات الزراعية 330 مجمعًا.

- بلغت أطوال الطرق المرصوفة 1149 كم في عام 2022.

- إنشاء 3828 وحدة سكنية مطورة ورفع كفاءة 1486 وحدة سكنية.

- إنشاء 256 محطة مياه و1547 محطة معالجة وحفر 249 من الآبار.

- تنظيم 215 حوارًا مجتمعيًا لأهالي قرى المبادرة و154 ندوة طلابية بالجامعات.

حياة كريمه مبادرة حياة كريمة إنجازات انجازات مبادرة حياة كريمة ثورة 30 يونيو مبادرة

مواد متعلقة

لأداء طقوس تلمودية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": مقتل 4 فى إطلاق نار عشوائى فى بالتيمور

خبير الإعلام الرقمى: منع ظهور تغريدات تويتر إلا للمشتركين يحافظ على البيانات

على المرعبى: فرنسا تشهد ليلة خامسة من الاحتجاجات وأحداث الشغب (فيديو)

متخصص فى شئون البيئة يحذر من آثار حرائق الغابات المستمرة على العالم (فيديو)

تفاصيل استئناف امتحانات الثانوية العامة بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك (فيديو)

أوكرانيا ستفاجئ روسيا فى الوقت المناسب.. تفاصيل جديدة بشأن الهجوم المضاد (فيديو)

ثورة 30 يونيو.. "إكسترا نيوز" ترصد جهود قطاع الغاز الطبيعى (فيديو)

الأكثر قراءة

"التعليم" تنفى وجود أخطاء فى امتحان الفيزياء

"جزار المونوريل": "قلنا الدنيا فاضية ومحدش هيمسكنا"

للبحث عن الكنوز المفقودة.. "نتفليكس" تصدر عملًا وثائقيًا جديدًا عن تاريخ مصر

التعليق الأول لـ أحمد سعد حول واقعة حفله بتونس: مُنظمة الحفل خالفت بنود التعاقد

"بيغشوا فى الحمام".. قصة صورة لطلاب ثانوية عامة أثارت جدلًا و"التعليم" تحقق

"مش صعب".. مصادر بـ"التعليم": لجنة امتحان الكيمياء ستعلن قرارها خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب