فى ذكرى ثورة 30 يونيو.. إنجازات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد إنجازات مبادرة "حياة كريمة" بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

إنجازات مبادرة "حياة كريمة"

- انطلقت المبادرة في 2019 وغطت مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية.

- عام 2022، بلغ عدد مجمعات الخدمات الحكومية 333 مجمعًا على مستوى مصر.

- بلغ عدد مجمعات الخدمات الزراعية 330 مجمعًا.

- بلغت أطوال الطرق المرصوفة 1149 كم في عام 2022.

- إنشاء 3828 وحدة سكنية مطورة ورفع كفاءة 1486 وحدة سكنية.

- إنشاء 256 محطة مياه و1547 محطة معالجة وحفر 249 من الآبار.

- تنظيم 215 حوارًا مجتمعيًا لأهالي قرى المبادرة و154 ندوة طلابية بالجامعات.