برلمانى: بيان 3 يوليو طوق النجاة للدولة المصرية ويوم استرداد الكرامة والخلاص من الحكم المستبد

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن بيان 3 يوليو 2013 جاء بمثابة طوق النجاة للدولة المصرية، واستجابة لملايين المصريين الذين خرجوا فى جميع ميادين مصر للخلاص من الجماعة الإرهابية.

وتابع هندى: "الثورة المصرية نجحت يوم 3 يوليو، في تحقيق ما ناشدت به من تحقيق عدالة اجتماعية وتحسين الرعاية الصحية والخدمات التعليمية، وأن ما أعقب 3 يوليو، نتاج للتحول من حالة اللادولة والفوضى التى كانت تشهدها الدولة المصرية لعهد جديد، حيث فرضت مصر نفسها بقوتها على العالم كله بعد ما كانت هناك مقاطعات دولية، متابعًا: "واجهنا هذا التحدى بقوة وبجدارة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستعادت مصر مكانتها الإقليمية والدولية، وأصبحت محط أنظار الجميع".

وأكد عضو مجلس النواب، أن 3 يوليو، يوم الخلاص والنجاة من حكم مستبد، كان يسعى لتقويض إرادة المصريين، وثورة 30 يونيو من أعظم الثورات فى التاريخ الحديث، حيث وقف العالم كله يشاهد الجموع الغفيرة التي خرجت فى الميادين، للخلاص من الجماعة الإرهابية التى كانت تسعى لبث الفرقة والفتنة بين أبناء الشعب المصرى، وتمكنت الدولة من الخروج من الخندق المظلم الذى كانت قوى الشر تحاول وضعها فيه، مشددًا علي أنه اليوم وبعد مرور 10 سنوات، الجميع يشعر بنجاح ثورة 30 يونيو في تحقيق أكثر مما كنا نحلم به لبلدنا، ووطننا الغالي مصر.