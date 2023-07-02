التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: إطلاق أول مسح طبى للحد من مسببات العمى

قال هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف، من خلال صناع الخير، يستعد لتنفيذ أول مسح طبي في مجال الحد من مسببات العمى فى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية المخصصة لها بهدف التغيير الإيجابي فى خريطة انتشار إمراض العيون، ووضع نموذج متكامل للمجتمع المدني يسهل تطبيقه في مناطق أخرى، لافتًا إلى أن بدء المسح سيكون بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وأكد "عبدالفتاح" في تصريحات لـ"الدستور" أن المسح سيتم من خلال فريق طبي متكامل في مجال الحد من مسببات العمى، سواء بتقديم خدمات طبية متكاملة، أو بتوقيع الكشف على الأهالي، أو من خلال إجراء عمليات جراحية، أو بصرف العلاج للأسر الأولى بالرعاية غير القادرة على توفير احتياجاتها، بميزانية تقارب 30 مليون جنيه، وفقًا للبروتوكول الموقع في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع إطلاق قوافل للتوعية من مرض السكر بشكل عام والقدم السكري بشكل خاص، من خلال طرق الوقاية والتعامل مع الجروح، وتحويل الحالات للعلاج في نطاقها الجغرافي بهدف إعلان مركز يوسف الصديق خاليًا تمامًا من بتر القدم السكري.

من جهته، أوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "صنّاع الخير" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وسفير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، "أن مؤسسة صنّاع الخير للتنمية أطلقت مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكري غير القادرين لحمايتهم من البتر، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وضمن بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي، من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية".