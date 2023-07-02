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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

للبحث عن الكنوز المفقودة.. "نتفليكس" تصدر عملًا وثائقيًا جديدًا عن تاريخ مصر

الكنوز المفقودة في
الكنوز المفقودة في مصر القديمة

تستعد منصة نتفليكس الأمريكية للبث الرقمي لإصدار آخر أعمالها الوثائقية "مجهول: الهرم الضائع"، وهو مسلسل وثائقي استقصائي يستند إلى رحلة استكشافية للبحث عن كنوز مصر القديمة، ويأتي العمل بعد الغضب الكبير من محاولات المنصة الأمريكية تزييف التاريخ المصري وتصوير كليوباترا آخر فراعنة مصر على أنها إفريقية سمراء.

وأكد موقع "سبورت كيداه" الدولي، أن هذه الرحلة الاستكشافية سيضطلع بها اثنان من أشهر علماء المصريات في العالم، وهما الدكتور زاهي حواس والدكتور مصطفى وزيري في صحراء سقارة بالقرب من القاهرة.

وتابع أنه من المقرر إطلاق الفيلم الوثائقي على نتفليكس في 3 يوليو 2023، ويبلغ وقت الفيلم الوثائقي ساعة واحدة و24 دقيقة، وسيمثل الإصدار الأول من السلسلة الوثائقية المكونة من أربعة أجزاء بعنوان "مجهول". 

وأضاف أن المسلسل الذي أنتجته نتفليكس بالتعاون مع Liz Garbus، وبيت الإنتاج الشهير Dan Cogan ، Story Syndicate سيغطي حكايات المغامرة والاستكشاف في مناطق مجهولة حول العالم.

- الكنوز المفقودة

وأشار الموقع إلى أن الحلقة الأولى من المسلسل تحمل اسم "مجهول: الهرم الضائع" من إخراج ماكس سالومون وهو مخرج “ناشونال جيوجرافيك إكسبلورو عام 1985” ويدور حول مصر القديمة أيضًا.

وتابع أن العمل الوثائقي يتتبع مغامرات الدكتور زاهي حواس والدكتور مصطفى وزيري، وهما عالما مصريات مشهوران عالميًا يبحثان عن كنوز أثرية في صحراء سقارة بالقرب من القاهرة في مصر، وبينما سيظهر الدكتور زاهي حواس يبحث عن الهرم المفقود منذ زمن بعيد لملك مصري منسي، سيبحث الدكتور مصطفى وزيري عن قبر غير مسروق في مقبرة قديمة.

وأضاف أن العمل يهدف إلى الكشف عن كيفية تنقيب العلماء المصريين عن كنوز بلدهم، واكتشافهم للمقابر والتحف التي يتجاوز عمرها الـ 4 آلاف عام أثناء بحثهم عن هرم مدفون في هذا الفيلم الوثائقي، يتسابق الفريقان مع الزمن لمعرفة من سيحقق الاكتشاف الأكبر ويضعان بصمتهما في التاريخ.

يبدأ المقطع الدعائي بلقطات البحث ويعطي المشاهدين لمحة عن مومياء امرأة يعود تاريخها إلى 4300 عام، ويُظهر المقطع أيضًا البحث عن بردية كاملة تقدر قيمتها بأكثر من الذهب، والرحلة الاستكشافية هي الأولى من نوعها، وكشف المقطع الدعائي أن علماء المصريات سيعطون الجمهور أيضًا لمحة عن الدواخل الداخلية لمقبرة سليمة.

مصر كنوز الهرم وثائقي نتيفليكس القديمة

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