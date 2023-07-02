"ريفو 2" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it

واصل الجزء الثاني من مسلسل «ريفو» تصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it الرقمية الأوسع انتشارًا في المنطقة، بعد أسبوعين فقط من إطلاقه، بعد انتهاء عمليات التصوير والمونتاج.

وجاء مسلسل «ريفو 2» ضمن الأكثر مشاهدة في قائمة المسلسلات، وفي المركز الثاني حلّ مسلسل «بالطو» بطولة الفنان الشاب عصام عمر، ومحمد محمود، وعارفة عبدالرسول، وفي المركز الثالث جاء مسلسل «ريفو» بجزئه الأول ودخل مسلسل «الزيبق» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز.

وجاء مسلسل "ريفو 2" في المركز الأول بقائمة الأكثر شهرة على المنصة، وجاء برنامج "سولد أوت" في المركز الثاني في هذه القائمة، خاصة الحلقة الحوارية للإعلامي محمود سعد مع المطرب أمير عيد.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: صدقي صخر، وعدد كبير من النجوم، بعد أن تصدرت الحلقتان الأولى والثانية الترند خلال الفترة الماضية بمشاركة كل من تامر هاشم، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وأطلقت منصة WATCH IT، الأربعاء الماضي، أول حلقتين من الجزء الثاني من مسلسل ريفو، المنتظر منذ فترة بعد النجاح الكبير للجزء الأول، خلال العام الماضي وتحقيقه انتشارًا كبيرًا وسط مطالبات بتصوير الجزء الثاني على مدار الفترة الماضية.

ويعرض مسلسل "ريفو" صباح كل أربعاء بواقع حلقتين في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ومن المقرر عرض الحلقات العشر الخاصة بالجزء الثاني على مدار 5 أسابيع، ويقدم الفريق الغنائي ريفو في المسلسل عددًا من الأغنيات على مدار الحلقات القادمة، وحققت الحلقات الأربعة السابقة نجاحًا كبيرًا على مدار أسبوعين من العرض.