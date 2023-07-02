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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار الجمرك القديم

مكان الانهيار
مكان الانهيار

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار قديم، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاور، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والتحفظ علي ملف العقار من الحي لفحصه وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

و تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من العقار رقم 90 بحارة النجاة بمنطقة الفراهدة بنطاق الحي، وانتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

و بالمعاينة والفحص تبين إن العقار خال من السكان ولم يتسبب الحادث في أي إصابات بين المارة، حيث تم رفع مخلفات الهدم وفتح الطريق أمام حركة السيارات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إسكندرية الإسكندرية الحماية المدنية العرض على النيابة العامة أمن الأسكندرية إنهيار أجزاء من عقار

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