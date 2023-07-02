محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال عيد الأضحى

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد، خلال عيد الأضحى المبارك، والتى تمثلت في مواصلة العمل ليلًا ونهاراً لفرض الأمن والانضباط، وتحقيق المستوى الحضارى والجمالى اللائق بمحافظة بورسعيد أمام أبنائها وزوارها، فضلا عن تكثيف الجهود والاستعدادات لتوفير جميع الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى.

وأشار محافظ بورسعيد لى أن هذه الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والأمنية حققت مستوى رضا كبير لدى المواطنين، وإشادة واسعة بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة بورسعيد أمام مواطنيها وزائريها خلال أيام العيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والأمنية قامت خلال عيد الأضحى بالحملات المتواصلة في مختلف الأحياء والمناطق التي شهدت إقبالًا من الزائرين، لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات التي تشوه المظهر الحضاري.

ونوه محافظ بورسعيد إلى أنه خلال أيام عيد الاضحى المبارك ، قامت محافظة بورسعيد برفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات المحافظة، وكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، ولم تتلق المحافظة أي شكاوى للمواطنين خلال العيد .

وكانت محافظ بورسعيد، قد استقبلت الآلاف من الزائرين من أبناء المحافظات الأخرى للاستمتاع بالشواطئ والمتنزهات والحدائق والأسواق، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة، بعد الاستعدادات والإجراءات المكثفة التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق المناخ المناسب للمواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها خلال عيد الأضحى.

وكان محافظ بورسعيد قد شارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ، و استقبل المهنئين من الجهات التنفيذية و الشعبية و رجال الدين بالمحافظة.

وشهدت المحافظة خلال عيد الاضحى، توافد آلاف المواطنين بمحافظة بورسعيد ، على المساجد والساحات المختلفة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، مرددين تكبيرات صلاة العيد واصطحب الآباء أبناءهم الصغار وزوجاتهم وذويهم لأداء صلاة العيد وسط حالة من البهجة والسرور، وتبادل الجميع التهانى بحلول العيد.

كما توافد المواطنون على الاندية المطلة على المجرى الملاحي والفنادق و المنتجعات السياحية، لقضاء وقت ممتع، مصحوب بأجواء من الهدوء والاستقرار في محافظة بورسعيد.

وأشاد مواطنو بورسعيد وزائريها، بالمستوى الحضاري المشرف الذي ظهرت به محافظة بورسعيد، خلال عيد الاضحى المبارك، مؤكدين أن هذا المستوى اصبح النمط السائد لمحافظة بورسعيد، نتيجة الجهود المتواصلة لمحافظ بورسعيد و الاجهزة التنفيذية والأمنية.