ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال عيد الأضحى

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد، خلال عيد الأضحى المبارك، والتى تمثلت في مواصلة العمل ليلًا ونهاراً لفرض الأمن والانضباط، وتحقيق المستوى الحضارى والجمالى اللائق بمحافظة بورسعيد أمام أبنائها وزوارها، فضلا عن تكثيف الجهود والاستعدادات لتوفير جميع الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى.

 وأشار محافظ بورسعيد لى أن هذه الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والأمنية حققت مستوى رضا كبير لدى المواطنين، وإشادة واسعة بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة بورسعيد أمام مواطنيها وزائريها خلال أيام العيد. 

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والأمنية قامت خلال عيد الأضحى بالحملات المتواصلة في مختلف الأحياء والمناطق التي شهدت إقبالًا من الزائرين، لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات التي تشوه المظهر الحضاري. 

ونوه محافظ بورسعيد إلى أنه خلال أيام عيد الاضحى المبارك  ، قامت محافظة بورسعيد برفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات المحافظة، وكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، ولم تتلق المحافظة أي شكاوى للمواطنين خلال العيد .

وكانت محافظ بورسعيد،  قد استقبلت الآلاف من الزائرين من أبناء المحافظات الأخرى للاستمتاع بالشواطئ والمتنزهات والحدائق والأسواق، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة، بعد الاستعدادات والإجراءات المكثفة التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق المناخ المناسب للمواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها خلال عيد الأضحى.

وكان محافظ بورسعيد قد شارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ، و استقبل المهنئين من الجهات التنفيذية و الشعبية و رجال الدين بالمحافظة.

وشهدت المحافظة خلال عيد الاضحى، توافد آلاف المواطنين بمحافظة بورسعيد ، على المساجد والساحات المختلفة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، مرددين تكبيرات صلاة العيد واصطحب الآباء أبناءهم الصغار وزوجاتهم وذويهم لأداء صلاة العيد وسط حالة من البهجة والسرور، وتبادل الجميع التهانى بحلول العيد.

 كما توافد المواطنون على الاندية المطلة على المجرى الملاحي  والفنادق و المنتجعات السياحية،  لقضاء وقت ممتع، مصحوب بأجواء من الهدوء والاستقرار في محافظة بورسعيد.

وأشاد مواطنو بورسعيد وزائريها،  بالمستوى الحضاري المشرف الذي ظهرت به محافظة بورسعيد،  خلال عيد الاضحى المبارك،  مؤكدين أن هذا المستوى اصبح النمط السائد لمحافظة بورسعيد،  نتيجة الجهود المتواصلة لمحافظ بورسعيد و الاجهزة التنفيذية والأمنية.  

اتخذتها استعدادا اعلى مستوى الأجهزة التنفيذية والأمنية الاستقرار الاستعداد القصوى

الأكثر قراءة

"سي بي سي" تحيل رضوى الشربيني للتحقيق: أساءت لسمعة المؤسسة

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة (علمى-أدبى) 2023

انتهاء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة

مقتل نقاش فى مشاجرة بالشرقية

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023.. تقترب من 100 مليون جنيه

ضبط 9 ملايين جنيه بحوزة متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود